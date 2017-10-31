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Tuba Büyüküstün’den Umut Evirgen’e Sosyal Medya Yasağı

31 Ekim, 2017 | 13:42

Tuba Büyüküstün (35) ile kendisinden 7 yaş küçük Umut Evirgen (28) aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Tuba Büyüküstün’ün, Emirgan’daki gece kulübü ‘Gizli Kalsın’ın sahibi olan genç sevgilisini çok kıskandığı, Umut Evirgen’i çevresinden kopardığı konuşuluyor.

İddiaya göre; Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen’in Instagram’da takip ettiği kişileri bile inceliyor. Eski kız arkadaşlarına ‘like’ yapıp yapmadığını kontrol ediyor. Hatta onları takipten çıkartmasını bile istiyor. Umut Evirgen ise Tuba Büyüküstün’ün sözünden çıkmıyor. Yakınlarına “Ona sırılsıklam aşığım, daha önce böyle bir şey yaşamadım” diyor.

Tuba Büyüküstün 6 yıllık eşi Onur Saylak’dan 4 ay önce boşanmıştı. (Posta)

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instagram, sosyal medya, Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen,

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