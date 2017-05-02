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Tuba Ünsal Tayland’da

02 Mayıs, 2017 | 09:29

Tuba Ünsal Tayland Tatilinde

Vakit buldukça yurt dışı tatiline çıkan Tuba Ünsal, bu kez Tayland’da…

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, tatil için bu kez Uzakdoğunun incisi Tayland’ı tercih etti. Çocukları Sare ve Civan Mert ile birlikte Tayland tatiline çıkan güzel oyuncu, eğlenceli tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuba Ünsal Tayland Tatilinde

El değmemiş bakir doğası ve muhteşem plajlarıyla göz kamaştıran Tayland’ın tatil adası Krabi’de unutulmaz anlar yaşayan Tuba Ünsal, tatilinden bolca fotoğraf paylaştı.

Tuba Ünsal Tayland Tatilinde

Oldukça enerjik görünen başarılı oyuncunun sahilde yoga yaparken paylaştığı fotoğraf takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Tayland, Tuba Ünsal,

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