Tuba Ünsal Tayland’da

02 Mayıs, 2017 | 09:29

Vakit buldukça yurt dışı tatiline çıkan Tuba Ünsal, bu kez Tayland’da…

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, tatil için bu kez Uzakdoğunun incisi Tayland’ı tercih etti. Çocukları Sare ve Civan Mert ile birlikte Tayland tatiline çıkan güzel oyuncu, eğlenceli tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

El değmemiş bakir doğası ve muhteşem plajlarıyla göz kamaştıran Tayland’ın tatil adası Krabi’de unutulmaz anlar yaşayan Tuba Ünsal, tatilinden bolca fotoğraf paylaştı.

Oldukça enerjik görünen başarılı oyuncunun sahilde yoga yaparken paylaştığı fotoğraf takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.