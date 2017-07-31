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Tuğba Ercan Miami’yi Yaktı

31 Temmuz, 2017 | 10:09

Tuğba Ercan Miami’yi Yaktı

Son günlerde adından sıkça söz ettiren ünlü model Tuğba Ercan, adeta Miami’yi yaktı geçti.

Henüz 15 yaşındayken ABD’ye gidip model olan Tuğba Ercan, geçtiğimiz günlerde dünyanın en ünlü tatil kenti Miami’de objektiflere takıldı.

Brezilyalı model Adriana Lima’ya dublörlük yaparak ülke gündemine düşen Türk güzeli, Miami’nin eşsiz plajlarında bikinili boy gösterdi.

Tuğba Ercan Miami’yi Yaktı

Dünyaca ünlü isimlerin de tatil için ilk tercihi olan Miami sahillerinde denizin ve güneşin tadını çıkaran Tuğba Ercan, kendine olan güveni ve fit görüntüsüyle beğeni topladı.

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