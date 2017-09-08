Tuğba Özay Korkunç Rüyasını Anlattı

08 Eylül, 2017 | 12:27

Eski manken Tuğba Özay, öyle bir rüya gördü ki…Rüyasını takipçileriyle paylaşan Tuğba Özay çok etkilendiğini de sözlerine ekledi.

Tuğba Özay’ın, Instagram hesabında yer alan mesaj şöyle:

”Bu sabah kalbim sıkışarak uyandım. Zaten bölük pörçük uyudum tüm gece nedense. Öyle bir rüyayla uyandım ki rüyama da çok inanmışım etkisinden hemen kurtuldum diyemem. Rüyamda ölüyordum ve öldükten sonra bile bu dünyayı görebiliyor tekrar buraya geri dönmek, sevdiklerime özellikle anneme ve babama sarılmak istiyordum. Hatta ağlayarak ‘keşke son bir kez vedalaşabilseydim bari’ diyordum.

Gerçekten çok etkileyici bir rüyaydı. Rüyamda ‘sahiden ben öldüm mü şimdi? ‘ diyerek anlamaya çalışıyordum ölüp ölmediğimi ve yine rüyamda o her sabah ‘Günaydın Türkiye merhaba yerküre’ mesajım yerine sosyal medya hesaplarımda ‘Allah rahmet etti’ yazıyordu. Uyandığımda ise bir süre bocaladım yaşam ile ölüm arasında.

Ama rüyamda bile olsa şu sözleri söylemiş olmak beni müthiş etkiledi ‘Ah keşke ailemle ve sevdiklerimle sarılıp vedalaşabilseydim’ Ve ‘Halbuki daha yapacak çok şeyim vardı’ yaşamın ve sevdiklerinizin kıymetini bilin dostlar! Gitti mi geri gelmiyor hiç kimse.”