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Tülin Şahin Londra’da Podyuma Çıkacak

14 Şubat, 2017 | 10:12

Tülin Şahin Londra'da Podyuma Çıkacak

Ünlü model Tülin Şahin Londra Moda Haftası kapsamında ikinci kez podyuma çıkacak.

Moda dünyasının merakla beklediği dünyanın en önemli etkinliklerinden olan Londra Moda Haftası, İngiltere’nin başkenti Londra’da 17-21 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Tülin Şahin Londra’da Podyuma Çıkacak

Tülin Şahin bu yıl ikinci kez podyuma çıkacak. Barrus’un Sonbahar/Kış 2017 Koleksiyonu’nu tanıtılacağı defilede Tülin Şahin, baş manken olarak yürüyecek. defile 20 Şubat’ta yapılacak.

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Londra, Moda Haftası, Tülin Şahin,

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