Tülin Şahin Londra’da Podyuma Çıkacak
14 Şubat, 2017 | 10:12
Ünlü model Tülin Şahin Londra Moda Haftası kapsamında ikinci kez podyuma çıkacak.
Moda dünyasının merakla beklediği dünyanın en önemli etkinliklerinden olan Londra Moda Haftası, İngiltere’nin başkenti Londra’da 17-21 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.
Tülin Şahin Londra’da Podyuma Çıkacak
Tülin Şahin bu yıl ikinci kez podyuma çıkacak. Barrus’un Sonbahar/Kış 2017 Koleksiyonu’nu tanıtılacağı defilede Tülin Şahin, baş manken olarak yürüyecek. defile 20 Şubat’ta yapılacak.
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