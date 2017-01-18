Türk Dizileri Hindistan’da!

18 Ocak, 2017 | 13:25

Yayınladıkları dönemlerde izlenme rekorları kıran Türk dizileri, bu kez Hindistan’da rekor peşinde…

Türk dizi sektörü her geçen gün dünya çapında daha fazla ilgi görmeye başlıyor. Balkanlardan Güney Amerika’ya kadar uzanan yayın ağı ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşan diziler, bu kez de sineması ve müzikleriyle oldukça renkli bir kültüre sahip Hindistan yolunda.

1,3 milyar nüfuslu Hindistan’da yayınlanan ilk Türk dizisi Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy’un baş rolü paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisi oldu. Hindistan’da ‘Feriha’ adıyla yayınlanan dizi kısa sürede büyük ilgi gördü ve izlenme rekorları kırdı.

Mumbai Başkonsolosu Erdal Sabri Ergen, Ekonomist’e verdiği demeçte, Ekim ayında gerçekleşen Mumbai Film Festivaline katılan Türk oyuncuların yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirtti.

Hindistan Pazarı Bir Fırsat

Türk yapım şirketleri de bu ilgiyi gözden kaçırmamış olacak ki Türk dizileri Hindistan pazarına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre içerisinde üç Türk dizisi daha Hint televizyonlarında boy göstermeye başlayacak. Sektör temsilcilerine göre, kısa sürede Hindistan pazarına yaklaşık 50 milyon dolarlık dizi ihraç edilecek.