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Türk Model Milano Moda Haftası’nda

10 Ekim, 2017 | 12:24

Türk model Milano Moda Haftası’nda podyuma çıktı.

Türk manken Öykü Baştaş, Milano Moda Haftası’nda podyuma çıkarak ülkemizi temsil etti.

Takipçilerinden birinin eleştirdiği Öykü Baştaş,takipçisine öyle bir yanıt verdi ki…

Öykü Baştaş “Umarım körümdür” diye yorum yazan takipçisine “İnsanları farklı oldukları için çirkin bulmanın yanlış olduğu düşünüyorum, sıradan güzellik anlayışına inanmıyorum.

Modellik yapmak içinde bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bence insanları farklı yapan şeyler onları daha özel yapıyor ve zaten her insan olduğu halde güzel.” mesajıyla cevap verdi.

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Milano Moda Haftası, Öykü Baştaş, Türk Model,

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