Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Türkiye Rus Generali Konuşuyor

27 Nisan, 2017 | 14:33

Ardahan Rus General

Ardahan’da inşaat kazısı sırasında tabut içinde bulunan Rus general kısa sürede ülke gündemine oturdu.

Ardahan’da bir inşaat çalışması esnasında 1877-1878 Osmanlı – Rus savaşına katıldığı düşünülen Rus generale ait mezar bulundu. Oda mezarda üzerinde haç işareti olan bir tabut ortaya çıktı.

Rus tarihi kaynaklarına göre, tabutun Kafkasya’nın Fatihi olarak bilinen Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman’a ait olabileceği düşünülüyor. Kaynaklara göre, Vasiliy Geyman 13 Nisan’da 1878 yılında Kars’ta veba hastalığından dolayı yaşamını yitirdi. Tarihi belgelerde, Geyman’ın o dönem Kars’a bağlı bir eyalet olan Ardahan’a gömüldüğü yazılı.

Yüzlerce Kişi Akın Etti

Sosyal medya üzerinden yayılan haber üzerine tabutu görmek isteyen yüzlerce kişi  kısa sürede inşaat alanına akın etti. Rus General, sosyal medyada dünün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Ardahan, Rus General,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Türkiye Rus Generali Konuşuyor

Türkiye Rus Generali Konuşuyor

Ardahan'da inşaat kazısı sırasında tabut içinde bulunan Rus general kısa sürede ülke gündemine oturdu.
Kraliyet Ailesi Londra Maratonunu İzledi

Kraliyet Ailesi Londra Maratonunu İzledi

Kraliyet Ailesi mensupları Londra Maratonunu izledi.
Hayko Cepkin’den YSK Göndermesi

Hayko Cepkin’den YSK Göndermesi

16 Nisan'da yapılan referandumda mühürsüz oy tartışmalarına Hayko Cepkin de katıldı.
Cem Karaca Heykeli Moda’da

Cem Karaca Heykeli Moda’da

Usta sanatçı Cem Karaca'nın heykeli, Moda'da bulunan Cem Karaca sokağına yerleştirildi.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.