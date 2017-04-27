Türkiye Rus Generali Konuşuyor

27 Nisan, 2017 | 14:33

Ardahan’da inşaat kazısı sırasında tabut içinde bulunan Rus general kısa sürede ülke gündemine oturdu.

Ardahan’da bir inşaat çalışması esnasında 1877-1878 Osmanlı – Rus savaşına katıldığı düşünülen Rus generale ait mezar bulundu. Oda mezarda üzerinde haç işareti olan bir tabut ortaya çıktı.

Rus tarihi kaynaklarına göre, tabutun Kafkasya’nın Fatihi olarak bilinen Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman’a ait olabileceği düşünülüyor. Kaynaklara göre, Vasiliy Geyman 13 Nisan’da 1878 yılında Kars’ta veba hastalığından dolayı yaşamını yitirdi. Tarihi belgelerde, Geyman’ın o dönem Kars’a bağlı bir eyalet olan Ardahan’a gömüldüğü yazılı.

Yüzlerce Kişi Akın Etti

Sosyal medya üzerinden yayılan haber üzerine tabutu görmek isteyen yüzlerce kişi kısa sürede inşaat alanına akın etti. Rus General, sosyal medyada dünün en çok konuşulan konuları arasına girdi.