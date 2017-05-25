Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Manchester United

25 Mayıs, 2017 | 10:27

UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Manchester United

İngiliz devi Manchester United, Ajax’ı 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu oldu.

İsveç’in başkenti Stockholm’un ev sahipliğinde gerçekleşen UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere’nin Manchester United ve Hollanda’nın Ajax takımları karşı karşıya geldi.

Manchester şehrinde gerçekleşen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan mücadelede gülen taraf 2-0 ile Manchester United oldu.

İngiliz devi bu zaferle tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etti. Tarihi zaferde Manchester United’a kupaya getiren goller Pogba ve Mkhitaryan’dan geldi.

Jose Mourinho 4’üncü Avrupa kupasını kazandı

İngiliz devinin Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, 4’üncü Avrupa kupasını kazandı. Mourinho, daha önce Porto ve Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve yine Porto ile UEFA Kupası’nı kazanmıştı.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Avrupa Ligi, Manchester United, UEFA,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Manchester United

UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Manchester United

İngiliz devi Manchester United, Ajax'ı 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu oldu.
Küba’da Sağlık Devrimi Sürüyor! Bu Kez Alzheimer

Küba’da Sağlık Devrimi Sürüyor! Bu Kez Alzheimer

Küba'da sağlık devrimi sürüyor. Küçük ada ülkesi, kanserden sonra Alzheimer tedavisinde bir adım daha attı.
Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe

Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe

Euroleague finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos’u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa basketbolunda zirvenin sahibi oldu.
Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir, Oxford drama bölümüne seçildi.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.