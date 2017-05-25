UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Manchester United
25 Mayıs, 2017 | 10:27
İngiliz devi Manchester United, Ajax’ı 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu oldu.
İsveç’in başkenti Stockholm’un ev sahipliğinde gerçekleşen UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere’nin Manchester United ve Hollanda’nın Ajax takımları karşı karşıya geldi.
Manchester şehrinde gerçekleşen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan mücadelede gülen taraf 2-0 ile Manchester United oldu.
İngiliz devi bu zaferle tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etti. Tarihi zaferde Manchester United’a kupaya getiren goller Pogba ve Mkhitaryan’dan geldi.
Jose Mourinho 4’üncü Avrupa kupasını kazandı
İngiliz devinin Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, 4’üncü Avrupa kupasını kazandı. Mourinho, daha önce Porto ve Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve yine Porto ile UEFA Kupası’nı kazanmıştı.
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