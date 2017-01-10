Ünlü Çift Anlaştı! Boşanıyorlar
10 Ocak, 2017 | 11:02
Hollywood’un gözde çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt, boşanma konusunda anlaşmaya vardılar.
Bir süredir ayrılacakları konuşulan Angelina Jolie-Brad Pitt çifti, boşanma davalarını gizlilik içerisinde yürütme kararı aldılar.
Ünlü çift, Associated Press (AP) haber ajansına gönderdikleri ortak bildiride, özel yargıç yardımıyla boşanma davalarının detaylarını gizli tutma kararı aldıklarını belirtti.
İkilinin bu kararının arkasında çocuklarının boşanma sürecini en iyi şekilde atlamalarını sağlamak olduğu belirtildi.
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Angelina Jolie, Brad Pitt,
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