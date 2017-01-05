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Ünlü Çift Balayını Neden Erteledi?

05 Ocak, 2017 | 16:26

Oldukça görkemli bir törenle evlenen Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti, iş tempoları nedeniyle balayını erteledi.

Oldukça görkemli bir törenle evlenen Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti, iş tempoları nedeniyle balayını erteledi.
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, geçtiğimiz hafta görkemli bir törenle kendisi gibi oyuncu olan Faslı İmane Elbani ile dünya evine girdi. Çift, düğün sonrası ilk kez İstanbul’da görüntülendi.

Arnavutköy’de Sinem Öztürk ve eşi Mustafa Uslu ile akşam yemeği yiyen çiçeği burnunda çift neden balayı tatiline çıkmadıklarını açıkladı.

Yemek sonrası mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu, yoğun iş temposu nedeniyle balayına çıkamadıklarını, dostlarıyla buluşup sohbet ettiklerini söyledi.

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Balayı, Murat Yıldırım,

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