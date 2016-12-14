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Ünlü Çift Kayak Sezonunu Açtı

14 Aralık, 2016 | 10:06

Pınar Altuğ Yağmur Atacan çifti

Pınar Altuğ Yağmur Atacan çifti kayak sezonunu Palandöken’de açtı.

ELLE dergisi tarafından düzenlenen ELLE Weekend organizasyonu, hafta sonu Erzurum Palandöken’deki bir otelde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken’e birçok ünlü isim akın attı. Hafta sonunu kayak yaparak geçirenler arasında Pınar Altuğ Yağmur Atacan çifti ve kızları Su da vardı.

Ailece güzel bir kayak tatili geçiren çift, kızlarına kayak öğretmesi için özel bir hoca tuttu. Kayak ve snowboard yaparak sezona hızlı bir başlangıç yapan Altuğ-Atacan çifti, Palandöken kayak merkezindeki tatillerinden bit hayli mutlu şekilde ayrıldılar.

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Kayak, Palandöken, Pınar Altuğ,

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