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Ünlü Çift Maldivler Tatilinde

29 Mart, 2017 | 11:16

Ünlü Çift Maldivler Tatilinde

Sosyetenin ünlü çifti Romina Hakko – Niv Garih, Maldivler tatilinde…

THY’nin direkt uçuşlara başlamasından sonra Türk misafirlerini daha sık ağırlamaya başlayan Hint Okyanusunun cennet adalar topluluğu Maldivler, iş dünyasının ünlülerini de konuk ediyor.

Son olarak Romina Hakko – Niv Garih çifti, tatil için Maldivler ‘e gitti. Maldivler ‘de adeta ikinci balayını yaşayan çift, deniz ve güneşin tadını çıkardığı Maldivler tatilleri sırasında adanın meşhur bungalov evlerinde konakladı.

Beyaz kumlu muhteşem sahilleriyle ve turkuaz deniziyle ünlü Maldivler ‘de bolca denize girip güneşlenen Romina Hakko ile Niv Garih, tatil fotoğraflarını instagram sayfalarından paylaştılar.

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Maldivler,

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