08 Mayıs, 2017 | 13:14

Ünlü İtalyan modacı Chiara Ferragni, sevgilisinden sahnede evlenme teklifi aldı.

Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı ve model Chiara Ferragni, erkek arkadaşı Fedez’in konseri için gittiği Verona Arena’daki sürpriz bir evlenme teklifi aldı.

Fedez, seslendirdiği aşk şarkısının ardından cebinden tek taş bir yüzük çıkardı ve modacı sevgilisine evlenme teklifi etti. Teklif karşısında oldukça heyecanlanan Chiara Ferragni, erkek arkadaşının bu sürprizine öpücüklerle karşılık verdi.

Ünlü İtalyan Modacıya Sahnede Evlenme Teklifi – Video