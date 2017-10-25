Ünlü Japon Oyuncu Antalya Film Festivali’nde

25 Ekim, 2017 | 11:41

Ünlü Japon oyuncu Masatoshi Nagase 54. Uluslararası Antalya Film Festivali için Türkiye’ye geldi.

“Aşkın Gözü” başrol oyuncusu Masatoshi Nagase, Antalya Film Festivalinde soruları yanıtlarken Antalya’ya hayran kaldığını belirtti.

Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu’nda gösterilen filmi çok sayıda sinemasever izlerken, filmden sonra yapılan söyleşide konuşan Japon oyuncu Masatoshi Nagase, Türkiye’ye ilk defa geldiğini, yemeklerini ve havasını çok sevdiğini hatta Antalya’nın iklimini görünce Japonya’ya dönmek istemediğini söyledi.

Filmde Görme engelli rolünü canlandırabilmek için görme engelli kişilerle görüştüğünü ve onların günlük hayatta ne yaptıklarını deneyerek tecrübe edinmeye çalıştığını anlatan Nagase, “Görme engelli bir insanı canlandırmak kolay olmadı. Film yönetmenimiz kadındı ama diğer yönetmenlerden farkı yoktu. Belgesel tadında ama film, farklı bir çekim tekniği var. Japonya’daki diğer yönetmenlerden biraz farklı.” diye konuştu.

“Aşkın Gözü” Filminin Konusu

Misako, filmlerin duyma engelliler için hazırlanan versiyonlarını yazmakla görevli bir yazardır. Bir film gösteriminde, görme duyusunu kaybetmeye başlamış, kendisinden daha yaşlı fotoğrafçı Nakamori’yle tanışır. Nakamori’nin fotoğraflarını keşfeden Misako, kendi geçmişiyle de yüz yüze gelir.