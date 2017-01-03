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Ünlü Modacı Barbaros Şansal Linç Edilmek İstendi

03 Ocak, 2017 | 10:20

Ünlü Modacı Barbaros Şansal Linç Edilmek İstendi

Sosyal medyada Türkiye’ye ve halka hakaret ettiği iddia edilen ünlü modacı Barbaros Şansal, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve Kuzey Kıbrıs’tan Türkiye’ye iade edilen modacı Barbaros Şansal, İstanbul Atatürk Havalimanı’na inen uçaktan çıkarılırken apronda saldırıya uğradı. Polis Şansal’a saldıranları güçlükle durdurmaya çalışsa da sosyal medyada paylaşılan videolarda, Barbaros Şansal’ın yerde yatarken tekmelendiği görüldü.

Barbaros Şansal’a yolculuk sırasında uçaktaki vatandaşların da tepki gösterdiği öğrenildi.

Barbaros Şansal Gözaltına Alındı

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC’den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, İstanbul’da gözaltına alındı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Şansal, daha sonra Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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