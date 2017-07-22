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Ünlü Model Cansu Taşkın Mykonos Adasını Salladı

22 Temmuz, 2017 | 11:38

Ünlü Model Cansu Taşkın Mykonos Adasını Salladı

Ünlü model Cansu Taşkın, tatil rotasını Yunan adası Mykonos ‘a çevirdi.

Yunanistan’ın Mykonos Adası, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Beyaz badanalı evler, dar sokaklar, Ege mutfağı, gece hayatı, yakınlık ve vize kolaylığı gibi sebeplerden günübirlik bile seyahat edilebilen Yunan Adaları, Türklerin en sevdiği tatil bölgeleri arasında.

Cansu Taşkın Instagram

Instagram fenomeni ünlü model Cansu Taşkın da Yunan Adaları Turları yapanlar arasında. Taşkın, instagram sayfasına yüklediği tatil fotoğraflarına Mykonos adasında çekilen bir kareyi de ekledi. Sarı mayosuyla bir teknede poz veren seksi model, Mykonos tatilinden oldukça keyif almışa benziyordu.

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Cansu Taşkın, Mykonos, Yunan Adaları,

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