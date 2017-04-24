Ünlü Model Deulofeu Hayranı Çıktı

24 Nisan, 2017 | 14:07

Ünlü model Martina Stetiarova, Milan forması giyen Gerard Deulofeu hayranı çıktı.

Slovak model Martina Stetiarova, İtalyan devi AC Milan’da forma giyen İspanyol orta saha Gerard Deulofeu’nun en sıkı takipçilerinden.

Kariyerine Barcelona ile başlayan Gerard Deulofeu, 2015 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer oldu. 23 yaşındaki genç yetenek şu sıralar ise Milan’da kiralık olarak forma giyiyor.

Genç yaşına rağmen birçok takipçisi olan Gerard Deulofeu, Slovak model Martina Stetiarova’nın yakın takibinde. Aynı zamanda bir DJ olan Martina, yıldız futbolcunun Milano’dan ayrılması istemiyor.

Deulofeu’nun Milan için ilham verici olduğunu savunan Slovak model, genç yeteneğin Milan’ın efsaneleri arasına gireceğine inanıyor.