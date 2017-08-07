Ünlü Model Milyoner Sevgilisiyle İbiza’da
07 Ağustos, 2017 | 12:23
Victoria’s Secret güzeli Sara Sampaio, sevgilisi Olivier Ripley ile İbiza’da aşk tazeledi.
Özel yatlarıyla İbiza sahillerini dolaşan çift bol bol denize girdi.
Su sporları da yapan Sara Sampaio ve Olivier Ripley bol bol öpüşmeyi de ihmal etmedi.
Çift etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeden aşklarını doyasıya yaşıyor.
26 yaşındaki ünlü model gül kurusu rengindeki seksi bikinisiyle de görenleri kendine hayran bıraktı.
35 yaşındaki İngiliz işadamı sevgilisiyle tatile doymayan ünlü model daha önce de Mikonos ‘ta görüntülenmişti.
Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum Bırakın
İbiza, Olivier Ripley, Sara Sampaio, Victoria's Secret,
Bu habere yapılmış yorumlar
İlk yorum yapan siz olun!
BENZER MAGAZİN HABERLERİ