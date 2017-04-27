Ünlü Model Türk Vatandaşı Oldu

27 Nisan, 2017 | 14:51

Ünlü model Larissa Gacemer, Türk vatandaşı oldu.

6 yıldır model Burak Gacemer ile evli olan Larissa Gacemer, Türk vatandaşı oldu. Güzel oyuncu, Türk vatandaşlığına geçişini paylaştığı videoyla duyurdu.

Brezilyalı model ve oyuncu Larissa Gacemer, Survivor yarışmasıyla adını duyurmuş ardından bir kaç projede yer almıştı. Larissa, 2011 yılında kendisi gibi model olan Burak Gacemer ile evlenip Türkiye’de yaşamaya başlamıştı.