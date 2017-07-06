Ünlü Oyuncuya İspanya’dan Büyük Onur
06 Temmuz, 2017 | 12:25
Ünlü oyuncu Ece Özdikici, Madrid Film Festivali’nde ödül alacak.
Ece Özdikici, 8-15 Temmuz tarihlerinde İspanya’nın Madrid şehrinde düzenlenecek dünyanın en önemli sinema festivalleri arasında yer alan Madrid Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alacak.
“Mor Ufuklar” isimli filmdeki rolüyle dikkat çeken 35 yaşındaki güzel oyuncu, ödül alacak olmasının kendisi için oldukça gurur verici bir durum olduğunu söyledi.
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Ece Özdikici, Film Festivali, İspanya, Madrid,
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