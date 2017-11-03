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Ünlü sanatçı Erkan Petekkaya ayağını kırdı!

03 Kasım, 2017 | 18:10

Erkan Petekkaya ayağı kırıldı

‘Kayıt Dışı’ dizisiyle şu an ekranlarda boy gösteren Erkan Petekkaya’nın ayağı kırıldı. Ünlü sanatçının setlere bir süre ara vereceği öğrenildi.

Televizyon dünyasının sevilen simalarından olan Erkan Petekkaya, bugün bir alışveriş merkezi çıkışı aracına binerken talihsiz bir kaza yaşadı. Otomobiline binmek üzereyken ters bir hareketle ayağını burkan Petekkaya soluğu hastanede aldı.

Erkan Petekkaya’nın Ayağı Kırıldı

Ünlü sanatçının yapılan kontrollerin ardından ayağının kırıldığı tespit edildiği öğrenildi. Ayağı alçıya alınan Erkan Petekkaya’nın bir süre setlerden uzak kalacağı ifade ediliyor.

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