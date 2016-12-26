Ünlü şarkıcı George Michael Hayatını Kaybetti

26 Aralık, 2016 | 09:45

Ünlü İngiliz şarkıcı George Michael 53 yaşında hayatını kaybetti.

George Michael’ın Pazar günü Oxfordshire’daki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ünlü şarkıcının ölüm haberi, kamuoyuna menajeri tarafından duyuruldu.

Michael en son 2011 yılında zatürre olmuş ve bu nedenle bazı konserlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

İngiliz şarkıcının son 10 yılda uyuşturucu sorunları olduğu biliniyordu.

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan George Michael, 1981’de okul arkadaşı Andrew Ridgeley ile birlikte kurduğu Wham! grubuyla şöhret kazandı.

“Wake Me Up Before You Go-Go”, “Freedom”, “Careless Whisper”, “I’m Your Man” ve “The Edge of Heaven” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Wham!, Çin’de sahneye çıkan ilk Batılı grup olduktan sonra 1986’da dağıldı.

George Michael daha sonra solo kariyerine başladı ve yaklaşık 40 yıla uzanan kariyerinde pop müzik tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından biri oldu.

Michael’ın albümleri 100 milyondan fazla sattı. Şarkıları İngiltere’de yedi kez liste başı olan Michael, üç kez Brit, iki kez de Grammy ödüllerinin sahibi oldu.

“A Different Corner”, “Jesus To A Child” ve “Fastlove”; George Michael’ın diğer unutulmaz şarkıları arasındaydı.

Aralık ayı başında, Pakistan asıllı İngiliz yapımcı ve şarkı yazarı Naughty Boy’un, George Michael ile birlikte yeni bir albüm üzerinde çalıştığı açıklanmıştı.

Michael’ın ünlü şarkılarından “Freedom”ın öyküsünün anlatıldığı belgesel Mart ayında vizyona girecekti.

Yıllarca cinsel tercihi hakkında açıklama yapmayı reddeden Michael, 1998 yılında ABD’de sonradan polis olduğu ortaya çıkan bir erkeğe bir parkın tuvaletinde cinsel ilişki teklifinde bulunması sonrası gözaltına alınmasının ardından eşcinsel olduğunu söylemişti.