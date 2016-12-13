Ünlü Şarkıcı Sia Meksika’da

13 Aralık, 2016 | 10:22

Avustralyalı ünlü şarkıcı Sia, Meksika tatili sırasında objektiflere takıldı.

Dünyanın en ateşli sahillerine ev sahipliği yapan Meksika, dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Başarılı şarkıcı Sia, Meksika sahillerinde görüntülenen isimler arasına girdi.

Bir grup arkadaşı ile Meksika’nın yolunu tutan Avustralyalı şarkıcı, beyaz bikinisiyle denize girip, muhteşem sahillerin ve manzaranın tadını çıkardı.