Ünlü Şarkıcının Miami Tatilinde Bikiniyle İmtihanı

24 Temmuz, 2017 | 09:44

Ünlü şarkıcı Christina Milian, Miami tatili sırasında ufak bir bikini kazası geçirdi.

ABD’nin en gözde tatil kenti Miami’de yaz ayları oldukça hareketli geçiyor. Jet sosyete Miami’nin muhteşem sahillerinde denizin ve güneşin tadını çıkarırken dünyaca ünlü simaları da Miami plajlarında görmek mümkün. Dip it Low adlı şarkıyla ünlenen Christina Milian da Miami’de denize girerken görüntülendi.

Tüm gün deniz ve güneşin keyfini süren şarkıcı, bikinisinin azizliğine uğradı. Bir göğsü açılan Christina, durumu fark edince eliyle bikinisini düzeltmeye çalışsa da olanlar oldu. 35 yaşındaki şarkıcı, bikinisinin üzerine giydiği file bluzla bile frikik vermekten kurtulamadı.