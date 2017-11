Ünlü Turizm Merkezi Bangkok’taki En İyi Restoranlar

21 Kasım, 2017 | 12:33

Tayland Bangkok, bilindiği gibi her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği çarpıcı doğası,tarihi, tropik adaları,tapınakları, mutfağıyla en popüler turistik destinasyonlardan.

Doğu’nun geleneksel yaşamı ile Batı’nın modern hayatının kaynaştığı başkenti Bangkok’ta, renklerin, kokuların ve tatların içerisinde egzotik bir yolculuğa çıkıyorsunuz.

Bangkok’ta ne yer, ne içerim, Tay yemeklerini denemek için en iyi seçenek neresi, Bangkok’ta Türk yemekleri bulabilir miyim gibi soruların cevabı için;

Sensi Restoran: Bangkok’ta caddelere biraz uzak mesafedeki Sensi Restoran,sessiz ve sakin bir yemek için oldukça ideal. Sathorn bölgesinde yer alan Sensi, güzel bir italyan finedining restoranı.

The House on Sathorn: Bangkok’taki şefin türk olduğu tek restoran. Asya’nın en iyi restoranları sıralamasında yer alan restorantta türk yemekleri de bulabiliyorsunuz. The House on Sathorn, Sathorn bölgesinde W Hotel’in bahçesinde tarihi bir köşkte yer alıyor.

Le Maverick Restaurant & Bar: Fransız mutfağından derlenmiş olan restorantta kaliteli ve yüksek standartlarda hazırlanmış yemeklerden oluşan geniş bir yemek menüsü mevcut. Avrupa standartlarında olan restorant romantik bir akşam yemeği için oldukça uygun. Şarapları ile de ünlü olan restoran Sukhumvit bölgesinde yer alıyor.

Shabu Shi Restoran: Japon Mutfağı sevenlerin yanı sıra deniz ürünleri,sebzeler gibi farklı lezzetleri de bulabileceğiniz seçeneklerin olduğu Shabu Shi Restoran, Pathum Wan bölgesinde yer alıyor.

Nahm Restaurant: Kent merkezinde yer alan Nahm Restaurant harika bir akşam yemeği için ideal bir restoran. Ödüllü restoranlardan biri olan Nahm, dünya mutfağı ve kaliteli menüsü ile elit restoranlar arasında.

Bangkok’un En Meşhur Yemekleri

Tom Yan Gum Çorbası (etbalık ve tavuklu geleneksel), Ahtapot ızgara, Pad Thai(tavuklu,karides,kalamar ve soya soslu),Spring Rolls (tavuk toodle ya da sebezli çin böreği), Pineapple Fried Rice(Ananas kabı içerisnde sebzeli pilav), Chicken Beef Satay,Green Mango Salatası.