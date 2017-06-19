19 Haziran, 2017 | 12:26

Birçok ünlü isim Yunanistan ve Yunan Adalarında yatırım yapmaya başlayınca akıllara ‘Ünlüler Neden Yunanistan’dan Ev Alıyor’ sorusu geliyor.

Son günlerde komşu Yunanistan ve Yunan Adalarında yapılan emlak yatırımları haberleri sıkça karşımıza çıkar oldu. Ünlü simalar, Yunanistan’dan Gayrimenkul Almak için adeta sıraya girdi. Ünlü oyuncu Burak Hakkı ve yaz tatilinin büyük bölümünü Yunan Adaları Turu yaparak geçiren sosyetik güzel Eda Taşpınar’dan sonra Halit Ergenç – Bergüzar Korel çifti de Yunanistan’dan ev alan ünlüler kervanına katıldı.

Peki Ünlüler Neden Yunanistan’dan Ev Alıyor

Ünlülerin Yunanistan ile Yunan Adaları’ndan ev almasının temelinde yatan nedenler, yakınlık, fiyatların uygunluğu ve tatil. Komşu Yunanistan ‘ın Türkiye’ye yakınlığı, Yunan Adalarına olan kapıda vize kolaylığı ve ekonomik problemlerden dolayı konut fiyatlarındaki büyük düşüş buradaki yatırımların temel sebebi olarak gösteriliyor. Ayrıca ünlülerin Türkiye sahillerinde basından kaçarak tatil yapmaktan sıkılmaları ve Yunan Adaları’nı alternatif tatil rotası olarak görmeleri de Yunanistan’da ev almalarında etkili oluyor.

Her Bütçeye Uygun Konut

Yurtdışı Emlak yatırımı yapanlar, iki farklı alıcı tipi olarak karşımıza çıkıyor. Yunanistan’da ev sahibi olmak için yüksek bütçe ayıranlar, Mikonos ve Sakız Adalarını daha az bütçeyle yola çıkanlarsa başkent Atina’yı tercih ediyor. Bu arada Türk vatandaşlarının Yunanistan’daki yatırımları sadece ev alımıyla sınırlı kalmıyor. Arsa alımlarının da bir hayli ilgi gördüğü Yunanistan’da çoğu vatandaş, tuhafiye ve dükkan gibi küçük işletmeler satın alıyor.