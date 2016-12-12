Ünlüler Paladöken’e Akın Etti

12 Aralık, 2016 | 11:37

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Paladöken’de düzenlenen davete çok sayıda ünlü isim katıldı.

ELLE Dergisi’nin Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde düzenlediği ELLE Weekend ile iş, sanat, moda, televizyon ve medya dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi.

Etkinliğe katılanlar arasında CNN Türk spikeri Şirin Payzın, Pınar Altuğ- Yağmur Atacan çifti, Deniz Baysal, Yağmur Tanrısevsin, Furkan Engin, Seçkin Piriler Tangöze, Alper Saldıran ve Merve Oflaz gibi isimler yer aldı.