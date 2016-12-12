Ünlülerden İstanbul’daki Hain Saldırıya Tepkiler

12 Aralık, 2016 | 09:38

41 kişinin yaşamını yitirdiği İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen hain saldırıya ünlü isimlerden tepki yağdı.

İstanbul’daki terör saldırısına ünlüler de sessiz kalamadı. Sosyal medya hesaplarından hain saldırıya tepkilerini dile getirdiler.

Ünlülerin İstanbul’daki Hain Saldırı İçin Paylaştıkları Mesajlardan Bazıları;

Sinan Akçil: Gel bakalım,sıkıyorsa yık bakalım, POLİSİME gücün yetiyor mu arkadan vurmasan,kalleşlik yapmasan söyle bakalım? Polisimin askerimin yanındayım. Hayırlı kandiller olsun..

Burak Özçivit: Teröre de, bunları yapanlara da lanet olsun.Bu hainlik hiçbir zaman yanınıza kalmayacak.Ülkemiz dimdik ayakta durmaya devam edecek.Şehitlerimize Allah’tan rahmet,yaralılara acil şifalar diliyorum.

Hadise: Ben bu acıyı tarif edecek bir kelime bilmiyorum… Mübarek Kandil günü bize bu acıyı yaşantıları Allah kahretsin! Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum…

Ece Erken: Kimin canını yakıyorsanız sizin canınız 1000 kere daha fazla yansın! Allah belanızı versin!!!!! geberin!!! Allah korusun bizi!!!

Engin Altan Düzyatan: Bayrak inmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bu hain saldırıyı ve destekçilerini lanetliyorum.

Gülşen: Bu acılar son bulsun artık. Terörü lanetliyoruz. Polisimizin yanındayız.

Hatice Şendil: Gün karanlık , gün acı dolu… Artık yeter…. Sonu olsun, son bulsun…Canı yananlar, can yakanlar son bulsun… Hepimizin başı sağolsun…Yüce Allah,tan rahmet ve şifa diliyorum.

Fahriye Evcen: Siz insanlıktan nasibini alamamış hainler, bunca masumun bedduasını alarak zaten bir yere varamayacaksınız.. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Tuba Büyüküstün: Biz yas tutmak zorunda bırakılmayı sevmiyoruz. Bunu sevdiğimizi sanmasınlar… Biz nefreti sevmiyoruz, sevdiğimizi sanmasınlar. Biz içine sokulmak istendiğimiz karanlığı istemiyoruz, istediğimizi sanmasınlar…

Lindsay Lohan: Terörü lanetliyoruz. Gerçeğin bu olduğunu bilmenizi istiyorum. Kalbim bu akşam, İstanbul’da.