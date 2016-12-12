Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Ünlülerden İstanbul’daki Hain Saldırıya Tepkiler

12 Aralık, 2016 | 09:38

Ünlülerden İstanbul’daki Hain Saldırıya Tepki

41 kişinin yaşamını yitirdiği İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen hain saldırıya ünlü isimlerden tepki yağdı.

İstanbul’daki terör saldırısına ünlüler de sessiz kalamadı. Sosyal medya hesaplarından hain saldırıya tepkilerini dile getirdiler.

Ünlülerin İstanbul’daki Hain Saldırı İçin Paylaştıkları Mesajlardan Bazıları;

Sinan Akçil: Gel bakalım,sıkıyorsa yık bakalım, POLİSİME gücün yetiyor mu arkadan vurmasan,kalleşlik yapmasan söyle bakalım? Polisimin askerimin yanındayım. Hayırlı kandiller olsun..

Burak Özçivit: Teröre de, bunları yapanlara da lanet olsun.Bu hainlik hiçbir zaman yanınıza kalmayacak.Ülkemiz dimdik ayakta durmaya devam edecek.Şehitlerimize Allah’tan rahmet,yaralılara acil şifalar diliyorum.

Hadise: Ben bu acıyı tarif edecek bir kelime bilmiyorum… Mübarek Kandil günü bize bu acıyı yaşantıları Allah kahretsin! Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum…

Ece Erken: Kimin canını yakıyorsanız sizin canınız 1000 kere daha fazla yansın! Allah belanızı versin!!!!! geberin!!! Allah korusun bizi!!!

Engin Altan Düzyatan: Bayrak inmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bu hain saldırıyı ve destekçilerini lanetliyorum.

Gülşen: Bu acılar son bulsun artık. Terörü lanetliyoruz. Polisimizin yanındayız.

Hatice Şendil: Gün karanlık , gün acı dolu… Artık yeter…. Sonu olsun, son bulsun…Canı yananlar, can yakanlar son bulsun… Hepimizin başı sağolsun…Yüce Allah,tan rahmet ve şifa diliyorum.

Fahriye Evcen: Siz insanlıktan nasibini alamamış hainler, bunca masumun bedduasını alarak zaten bir yere varamayacaksınız.. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Tuba Büyüküstün: Biz yas tutmak zorunda bırakılmayı sevmiyoruz. Bunu sevdiğimizi sanmasınlar… Biz nefreti sevmiyoruz, sevdiğimizi sanmasınlar. Biz içine sokulmak istendiğimiz karanlığı istemiyoruz, istediğimizi sanmasınlar…

Lindsay Lohan: Terörü lanetliyoruz. Gerçeğin bu olduğunu bilmenizi istiyorum. Kalbim bu akşam, İstanbul’da.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
İstanbul, Patlama, Terör,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Fazıl Say Fransız Dergisinin Kapağında

Fazıl Say Fransız Dergisinin Kapağında

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fransız klasik müzik dergisi Pianiste’in son sayısının kapağında yer aldı.
En Sevilen 10 Yılbaşı Şarkısı

En Sevilen 10 Yılbaşı Şarkısı

Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, alışveriş merkezlerinden restoranlara kadar birçok farklı noktadan yılbaşı şarkıları yükselmeye başladı.
Fazıl Say: Ben Bir Türküm ve Türk Gibi Müzik Yapıyorum

Fazıl Say: Ben Bir Türküm ve Türk Gibi Müzik Yapıyorum

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Beethoven Akademisi’nin Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleşme Ödülü’ne layık görüldü.
Fazıl Say Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı

Fazıl Say Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bu yıl layık görüldüğü Uluslararası Beethoven Ödülü'nü aldı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.