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Ünlülerden Kayseri’deki Patlamaya Tepki

17 Aralık, 2016 | 12:13

Ünlülerden Kayseri’deki Patlamaya Tepki

Ünlü isimlerden sabah saatlerinde Kayseri’de meydana gelen patlamaya tepki…

13 askerimizin şehit olduğu Kayseri’deki hain saldırıya ünlü isimler de sessiz kalmadı. Ünlüler, sosyal medya hesaplarından terörü lanetleyen mesajlar yayınladılar.

Birçok ünlü isim Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştıkları fotoğraf ve mesajlarından terörü lanetledi.

İşte o mesajlardan bazıları;

İbrahim Tatlıses: Bu sabah da güzel ülkem için gün aymadı, üzüntüden kahroluyorum… Kayserimizin acısını paylaşıyorum. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim, tüm ulusumun, Başı sağolsun.!!!

Derya Tuna: Allah topunuzun kökünü kurutsun. Dökülen kanlarda boğulun #terörülanetliyoruz

Burcu Kara: Biz huzurla,mutlulukla uyanmayı, el ele, omuz omuza yaşamayı hak eden bir ülkeyiz.Lanet olsun bunda gözü olan herkese!.#kayseri #terörelanetolsun

Yonca Evcimik: Yine masum insanların yuvalarına ateş düşüren bir haber geldi Kayseri’den. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar. #kayseri #terörelanetolsun

Helin Avşar: Artık böyle haberlere uyanmayalım Allah’ım #terörelanetolsun

Sefa Doğanay: Allah’ın laneti zalimlerin Üzerine Olsun!” A’raf 44 #kayseri #ciğerimizyanıyor #terörelanetolsun #başımızsağolsuntürkiyem

Bengü: Bölemeyeceksiniz, başaramayacaksınız!!! Yapamayacaksınız!!! Birliğimizi beraberliğimizi bozamayacaksınız…

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kayseri, Patlama,

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