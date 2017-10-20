Ünlülerin Phuket Merakı Nereden Geliyor?

20 Ekim, 2017 | 20:19

Türkiye’den sosyete ve sanat camiasının yurtdışı tatillerinde en sık gittikleri yer Uzakdoğu’nun cennet adası olarak bilinen Phuket Adası.

Hatta birçok ünlü ismin Phuket’te evleri bile bulunuyor.Selma Türkeş, Manolya Onur, Semiramis Pekkan, Celal-Şebnem Çapa, Ender Mermerci-Herman van Alkamede gibi birçok ünlü isim her yıl bir yada iki kez Phuket’e gidiyor.

Bayram, sömestre, yılbaşı gibi özel günlerde tatillerini Phuket’te geçiren elitlerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Peki neden Phuket?

Kışın deniz, kum, güneş tatili yapma hissi bile insanın içini ısıtır. Tabiki Phuket sadece deniz, kum güneşten ibaret değil… Doğal güzellikleri, sualtı zenginlikleri, renkli gece hayatı, devasa tapınakları ile huzurlu bir ada… Ayrıca diğer turistik adalara kıyasla oldukça ucuz.

Phuket Adası deniz ürünleri açısından oldukça zengin. Acı, baharat ve soslarıyla meşhur olan Phuket, Thai mutfağının yanı sıra dünya mutfağının hemen her lezzetine ulaşıyorsunuz.