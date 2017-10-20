Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Ünlülerin Phuket Merakı Nereden Geliyor?

20 Ekim, 2017 | 20:19

Türkiye’den sosyete ve sanat camiasının yurtdışı tatillerinde en sık gittikleri yer Uzakdoğu’nun cennet adası olarak bilinen Phuket Adası.

Hatta birçok ünlü ismin Phuket’te evleri bile bulunuyor.Selma Türkeş, Manolya Onur, Semiramis Pekkan, Celal-Şebnem Çapa, Ender Mermerci-Herman van Alkamede gibi birçok ünlü isim her yıl bir yada iki kez Phuket’e gidiyor.

Bayram, sömestre, yılbaşı gibi özel günlerde tatillerini Phuket’te geçiren elitlerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Peki neden Phuket?

Kışın deniz, kum, güneş tatili yapma hissi bile insanın içini ısıtır. Tabiki Phuket sadece deniz, kum güneşten ibaret değil… Doğal güzellikleri, sualtı zenginlikleri, renkli gece hayatı, devasa tapınakları ile huzurlu bir ada… Ayrıca diğer turistik adalara kıyasla oldukça ucuz.

Phuket Adası deniz ürünleri açısından oldukça zengin. Acı, baharat ve soslarıyla meşhur olan Phuket, Thai mutfağının yanı sıra dünya mutfağının hemen her lezzetine ulaşıyorsunuz.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Phuket, Phuket Adası, ünlüler,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Elçin Sangu Barış Ardunç Evlendi

Elçin Sangu Barış Ardunç Evlendi

Kiralık Aşk dizisinin birbirine çok yakıştırılan Ömer ve Defne'sini evlendirdiler.
Kıvanç Tatlıtuğ’un Komşuları Bıktı !

Kıvanç Tatlıtuğ’un Komşuları Bıktı !

Kıvanç Tatlıtuğ'un komşuları ünlü çiftten rahatsız oluyor.
Filipinli Dadı Çocuk İçin mi? Mustafa Ceceli Açıkladı

Filipinli Dadı Çocuk İçin mi? Mustafa Ceceli Açıkladı

Mustafa Ceceli’nin eşi Selin İmer’in hamile olduğu iddia ediliyor.
Hollywood’un En Ünlü Eşcinselleri

Hollywood’un En Ünlü Eşcinselleri

Kimseden çekinmeden eşcinsel kimliklerini açıklayan birçok ünlü Hollywood yıldızı var.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.