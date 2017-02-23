23 Şubat, 2017 | 13:21

Uzaklara seyahat edip yeni maceralar arıyorsanız Uzakdoğu ‘da Vizesiz Seyahat Edebileceğiniz 5 Muhteşem Rota sizleri bekliyor.

Uzakdoğu, turistik geziler ve keşifler için önemli bir yer edinmeye başladı. Kültürleri ve gelenekleri merak edilen bir çok Asya ülkesi mevcut ama 5 ülke var ki son yıllarda gezginlerce oldukça ilgi görmeye başladı.

Turizm Tatil Seyahat sitesi Uzakdoğu ‘da Vizesiz Seyahat Edebileceğiniz 5 Muhteşem Rotayı derledi.

İşte Uzakdoğu ‘da Vizesiz Seyahat Edebileceğiniz 5 Muhteşem Rota

1- Doğa Tutkunları için Endonezya

Endonezya, Güneydoğu Asya ve Okyanus’yada bulunan 17.500 adadan meydana gelmiş bir ülkedir. Endonezya’ya vizesiz gidebilirsiniz. Endonezya doğal yaşamı ile ünlenmiş bir ülke olma özelliği taşımaktadır. Doğayı keşfetmeyi sevenler için Endonezya adalarında yeni türler ve yeni doğal güzellikler keşfetme imkanı bulunmaktadır. Örneğin; Komodo adasında adayla aynı taşıyan ejderlerle vakit geçirebilirsiniz veya maymunlar adasında, maymunların doğal hayatlarını yakından gözlemleyebilirsiniz. Tabi, son olarak en ünlü adası Bali’de muhteşem bir tatil geçirebilirsiniz.

2- Modern mimarisiyle Malezya

Malezya, Güneydoğu Asya’da yer alan ülke ekvatoral bir iklime sahiptir. Ülkede çeşitli etnik köken ile bir çok dini kültür birlikte yaşanmaktadır. Ülke modern mimariye sahip ve olduğu konumdan dolayı Singapur’dan sonra ikinci büyük ticaret merkezi halindedir. Bu yüzden alışveriş için güzel bir tercih olacaktır. Ama doğa üzerine kuş parkı olan ve sahilleri ile ünlü olan ülkenin en önemli şehri Kuala Lumpur’dur. Ülkeye girmek için vize gerekmemektedir.

3- Uzakdoğu’nun İncisi Tayland

Tayland, Güneydoğu Asya ülkesi olmak ile birlikte Asya kıtasında yer almaktadır. Tayland sahilleri ile ünlenmiş olsa da ülkenin eğlence merkezi Bangkok olarak geçmektedir. Asya’nın en eğlenceli şehri olan Bangkok bir çok ülkeden turist çekmektedir. Özel bir Asya mutfağına sahip olması da Tayland’ı cazip kılmaktadır. Ayrıca Thai masajı gibi çeşitli masajlarda bu ülkede doğmuş kültürlerdir.

4- Asyanın Gözbebeği Singapur

Singapur, Ekvator’un kuzeyinde yer alan bir Asya ülkesidir. Singapur aynı zamanda dünya ticaret merkezlerinden biridir. Marina Bay, Chinatown, Clarke Quay & Riverside gibi yerler Singapur da gezmeniz ve görmeniz gereken yerlerden bir kaçıdır.

5- Muhteşem sahilleriyle ünlü Filipinler

Pasifik Okyanusunun batısında yer alan Filipinler, Güneydoğu Asya ülkesidir. Ülke 7.107 ada’dan oluşmaktadır. Ülkenin başkenti Manila’dır. Filipinler ada ülkesi olmasından dolayı sahilleri ile meşhurdur. Dünya’nın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesidir. En ünlü adası Boracay, balayı için eşsiz bir adadır. Turkuaz denizi ve dalış aktiviteleri ile zamanınızı en güzel şekilde geçirebileceğiniz bir yerdir.