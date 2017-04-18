Uzakdoğu Efsanesi Kitaro Türkiye’de!
18 Nisan, 2017 | 10:35
Uzakdoğu efsanesi müzisyen Kitaro, Kojiki & The Universe turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor.
Tayland, Çin, Hindistan gibi Asya ülkesine yaptığı yolculuklarda doğu kültürünün felsefesine inen, bu felsefeyi müziğine yansıtan Kitaro, Kojiki & The Universe turnesi kapsamında Türkiye’de iki ayrı konser verecek.
Yenilikçi müziğiyle dinleyenleri derin ve ruhani yolculuklara çıkaran Uzakdoğu efsanesi Kitaro, 29 Nisan’da Istanbul – Zorlu PSM ve 30 Nisan’da Ankara – Congresium sahnesinde olacak.
Altın Küre ve Grammy ödüllü Kitaro, geleneksel Japon savaş davulları olan Taiko’lar, kemanlar ve Butoh dansçıları eşliğinde unutulmaz iki konsere imza atacak.
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Kitaro, Uzakdoğu,
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