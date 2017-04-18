Uzakdoğu Efsanesi Kitaro Türkiye’de!

18 Nisan, 2017 | 10:35

Uzakdoğu efsanesi müzisyen Kitaro, Kojiki & The Universe turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor.

Tayland, Çin, Hindistan gibi Asya ülkesine yaptığı yolculuklarda doğu kültürünün felsefesine inen, bu felsefeyi müziğine yansıtan Kitaro, Kojiki & The Universe turnesi kapsamında Türkiye’de iki ayrı konser verecek.

Yenilikçi müziğiyle dinleyenleri derin ve ruhani yolculuklara çıkaran Uzakdoğu efsanesi Kitaro, 29 Nisan’da Istanbul – Zorlu PSM ve 30 Nisan’da Ankara – Congresium sahnesinde olacak.

Altın Küre ve Grammy ödüllü Kitaro, geleneksel Japon savaş davulları olan Taiko’lar, kemanlar ve Butoh dansçıları eşliğinde unutulmaz iki konsere imza atacak.