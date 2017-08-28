Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Vatan Şaşmaz’ın Eşi 4 Aylık Hamileydi

28 Ağustos, 2017 | 11:00

Beşiktaş’taki Conrad Otel’de eski manken Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülen ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Ünlü sunucunun 2 yıl önce evlendiği Yasemin Adalı’nın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Acı haberi ailesinin yanında Tarsus’ta tatildeyken öğrenen Yasemin Adalı, İstanbul’a gelmek için yola çıktı.

Vatan Şaşmaz’ın, otel odasında korkunç bir cinayete kurban gitmeden sadece bir gün önce doğacak çocuğunun cinsiyetini ögrendiği ortaya çıktı.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Filiz Aker, Vatan Şaşmaz,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Tacizden Kovuldu İddiası

Tacizden Kovuldu İddiası

Mehmet Ali Erbil (60), Star'daki 'Türk Malı' dizisinden taciz yüzünden ayrıldı iddiası ortaya atıldı.
Hande Ataizi Göbek Ve Kalça Yağlarını Mı Aldırdı?

Hande Ataizi Göbek Ve Kalça Yağlarını Mı Aldırdı?

Sunucu Hande Ataizi'nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.
Yardım Meleği Jennifer Garner

Yardım Meleği Jennifer Garner

Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston'da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.
Son gelişme… Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Son gelişme… Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Son gelişme... Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.