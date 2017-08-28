Vatan Şaşmaz’ın Eşi 4 Aylık Hamileydi

28 Ağustos, 2017 | 11:00

Beşiktaş’taki Conrad Otel’de eski manken Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülen ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Ünlü sunucunun 2 yıl önce evlendiği Yasemin Adalı’nın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Acı haberi ailesinin yanında Tarsus’ta tatildeyken öğrenen Yasemin Adalı, İstanbul’a gelmek için yola çıktı.

Vatan Şaşmaz’ın, otel odasında korkunç bir cinayete kurban gitmeden sadece bir gün önce doğacak çocuğunun cinsiyetini ögrendiği ortaya çıktı.