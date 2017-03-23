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Vatanım Sensin İçin ABD’deki Evini Kapatıp Geldi

23 Mart, 2017 | 11:08

Vatanım Sensin Lucy Kimdir, Saadet Işıl Aksoy ,Okan Yalabık

Vatanım Sensin kadrosuna dahil olan Saadet Işıl Aksoy, dizi için ABD’deki evini kapatıp geldi.

Uzun süredir ABD’de yaşayan Saadet Işıl Aksoy, Türkiye’ye döndü. Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin isimli dizinin kadrosuna dahil olan güzel oyuncu, teklif gelince apar topar yurda döndü.

Dizide Lucy karakterine hayat veren Saadet Işıl Aksoy, Hürriyet gazetesindeki röportajında, “Teklif geldiğinde Amerika’daydım. Los Angeles’ta yaşadığım için hızlıca karar verip İstanbul’a gelmek ve hiç mola vermeden çekime başlamam gerekti. Bu kadar ani bir kararla oradaki düzenimi bırakıp, evimi kapatıp bir anda buradaki düzene geçmek zor olsa da sete alışmakta zorlanmadım” ifadelerini kullandı.

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Saadet Işıl Aksoy, Vatanım Sensin,

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