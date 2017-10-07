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Ve Asena Evlendi

07 Ekim, 2017 | 11:42

Asena, 3 yıldır birlikte olduğu Hasan Dere ile  Shangri-La Bosphorus Hotel’de gerçekleşen törenle evlendi.

Düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katıldı.

Asena, nikah öncesi eşi Hasan Dere’ye olan aşkını şöyle anlattı;

“Seni çok sevdiğimi biliyorsun. Sen benim hayatımsın. Nefesim, her şeyimsin. geçmişim ve geleceğimsin. Senden öncem yok. Benimle bu gece, sonsuza dek aynı yastıkta olmaya var mısın? Senin anlı şanlı, gururlu, onurlu soyadını almak istiyorum…”

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Asena Evlendi, Hasan Dereli, Shangri-La Bosphorus Hotel,

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