Ve Asena Evlendi

07 Ekim, 2017 | 11:42

Asena, 3 yıldır birlikte olduğu Hasan Dere ile Shangri-La Bosphorus Hotel’de gerçekleşen törenle evlendi.

Düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katıldı.

Asena, nikah öncesi eşi Hasan Dere’ye olan aşkını şöyle anlattı;

“Seni çok sevdiğimi biliyorsun. Sen benim hayatımsın. Nefesim, her şeyimsin. geçmişim ve geleceğimsin. Senden öncem yok. Benimle bu gece, sonsuza dek aynı yastıkta olmaya var mısın? Senin anlı şanlı, gururlu, onurlu soyadını almak istiyorum…”