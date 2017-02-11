11 Şubat, 2017 | 10:49

İtalya’da kültürel ve tarihi değeri yüksek olan Venedik Karnavalı başlıyor.

1094 yılında ‘Carnevale di Venezia’ ismiyle resmiyet kazanan Venedik karnavalı ilk etkinliğine 1286 yılında başladı.

Venedik Karnavalı, bu yıl 18-28 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek . Kanallar ve dünyanın en romantik kenti olarak bilinen Venedik şehrinde karnaval eğlencelerine bütün semt meydanları ev sahipliği yapacak.

Eğlencelerde sokaklarda rengarenk kostümlü ve maskeli karnavalcılar müzik eşliğinde dans ederek karnavalı kutlayacak. Venedik opera, tiyatro, konser salonlarında tertiplenen maskeli balolarda herkes karnavalın tadını çıkaracak.

Karnaval mevsiminde Venedik ’i dünyanın dört bir yanından turistler ziyaret edip, eğlencelere ortak oluyor. Venedik Karnavalı için Orta çağ kostümleri, maskeler yapılmaya başlandı. Venedik ’te otel rezervasyonları ise şimdiden dolmaya başladı bile.