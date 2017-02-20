Venedik Karnavalı Seni Çağırıyor

20 Şubat, 2017 | 09:37

Dünyanın en eski ve renkli karnavallarından olan Venedik Karnavalı başladı.

İtalya’nın kanalları ve gondol turlarıyla ünlü tarihi Venedik kentinde her yıl düzenlenen Venedik Karnavalı ’nın açılışı görkemli törenle yapıldı.

28 Şubat’a kadar devam edecek Venedik Karnavalı boyunca şehrin sokaklarında renkli kostümlü ve maskeli karnavalcılar müzik eşliğinde dans ederek festivali kutlayacak. Venedik şehrinde Karnaval sırasında yüzü aşkın etkinliğin yapılması planlanıyor.

Kentin sembolü olan gondollar üzerinde renkli gösteriler tüm hızıyla devam ederken karnaval havasına iyice bürünen Venedik sokaklarını gezmek için dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler buraya akın ediyor.