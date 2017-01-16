16 Ocak, 2017 | 10:42

Victoria’s Secret, 14 Şubat Sevgililer Gününü unutmadı. Ünlü firma 14 Şubat için özel bir koleksiyon hazırladı.

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret, yaklaşan Sevgililer Günü için hazırladığı özel koleksiyonunu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

Dünyaca ünlü modellerin yer aldığı tanıtım çekimlerinde birbirinden seksi pozlar veren Victoria’s Secret melekeleri, bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü ‘nün en çok konuşulan isimleri olacak gibi.

Sevgililer Günü ‘ne yaklaşık bir ay kadar bir zaman kalmasına rağmen koleksiyonun şimdiden tanıtılması ise markanın takipçilerini sevindirdi.