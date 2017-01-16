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Victoria’s Secret 14 Şubat Sevgililer Gününü Unutmadı

16 Ocak, 2017 | 10:42

Victoria’s Secret, 14 Şubat Sevgililer Gününü unutmadı. Ünlü firma 14 Şubat için özel bir koleksiyon hazırladı.

Victoria's Secret 14 Şubat Sevgililer Gününü Unutmadı

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret, yaklaşan Sevgililer Günü için hazırladığı özel koleksiyonunu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

Victoria's Secret 14 Şubat Sevgililer Gününü Unutmadı

Dünyaca ünlü modellerin yer aldığı tanıtım çekimlerinde birbirinden seksi pozlar veren Victoria’s Secret melekeleri, bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü ‘nün en çok konuşulan isimleri olacak gibi.

Victoria's Secret 14 Şubat Sevgililer Gününü Unutmadı

Sevgililer Günü ‘ne yaklaşık bir ay kadar bir zaman kalmasına rağmen koleksiyonun şimdiden tanıtılması ise markanın takipçilerini sevindirdi.

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14 şubat, 14 şubat Sevgililer Günü, Victoria's Secret,

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