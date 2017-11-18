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Victoria’s Secret Fashion Show Merakla Bekleniyor

18 Kasım, 2017 | 15:46

Victoria’s Secret Fashion Show bu sene Çin’in Shanghai kentinde 29 Kasım’da gerçekleşecek.

Herkes büyük bir merakla Victoria’s Secret Fashion Show’u bekliyor.

Defileye sayılı günler kala geçen yılın çok konuşulan ismi Gigi Hadid Çin’e gitmeyeceğini duyurdu. Gigi Hadid sosyal medya hesabından “Bu sene Çin’de olamayacağım için üzgünüm. Tüm kalbim VS ailem ile olacak. Şimdiden bu güzel gösteriyi izlemek için sabırsızlanıyorum” diyerek hayranlarına mesaj gönderdi.

Bu yıl Çin’de düzenlenecek olan 2017 Victoria’s Secret Fashion Show’ da ünlü şarkıcı Katy Perry‘nin sahne alması, ünlü model Gigi Hadid‘in de meleklerle birlikte podyumda yürümesi bekleniliyordu. Ancak iki güzel yıldızın da Çin’e girmesi yasaklandığı için ikili bu yıl gösteride olamayacak.

Neden Çin’e Gidemiyorlar

Gigi Şubat ayında Buddha şeklinde olan kurabiyenin taklidini yapmış ve bunun sonucunda ırkçılıkla suçlanmıştı. Aynı şekilde Katy Perry de 2015 yılında Taipei’de verdiği konserinde, Tayvan bayrağında da yer alan ayçiçek tasarımlı bir elbise giydiği için Çin tarafından ırkçılık ile suçlanmıştı.

Tülin Şahin de Çin’de

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Tülin Şahin ise Victoria Secret Fashion Show’un yapılacağı Çin’in Shanghai kentine gitti. Victoria’s Sport ve Victoria’s Secret için moda çekimleri yapan Şahin, 20 Kasım’da markanın simgesi olan ‘pink carpet’te (pembe halıda) dünyaca ünlü top modellerle birlikte yürüyecek ilk Türk manken olacak.

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Çin, Shanghai, Victoria's Secret Fashion Show,

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