Victoria’s Secret Meleği Adriana Lima Ve Güzellik Sırları

04 Mart, 2017 | 10:11

Victoria’s Secret için bugüne kadar en uzun süredir çalışan model unvanına Adriana Lima ve güzellik sırları…

Adriana Lima, 12 Haziran 1981 yılında Brezilya’da dünyaya geldi. Henüz 13 yaşındayken bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Adriana Lima, gününüzün en ünlü modellerinden oldu. Düzgün fiziği, Güney Amerika’nın yüzüne yansıyan güzelliği ve enerjisiyle bugün dünyaca ünlü markaların peşinden koştuğu nadir modellerden.

35 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Adriana Lima, ABD’li moda devi Victoria’s Secret için çalışıyor. 40 yaşına kadar mankenlik yapmak istediğini belirten Brezilyalı Adriana Lima, güzelliğini nelere borçlu? Sorunun cevabı haberimizde. Şimdi gelin Adriana Lima’nın olmazsa olmaz güzellik sırlarına bir göz atalım….

Adriana Lima Cilt Bakımı

Seksi modelin cildi için önemsediği en önemli şey nem. Bu yüzden Adriana Lima, sokağa çıkarken mutlaka nemlendirici krem kullanıyor. Cilt bakımına oldukça önem veren Adriana, cildini doğal yağlarla temizliyor.

Hindistan cevizi Adriana Lima için vazgeçilmez bir cilt bakım gereci. Günde en az bir Hindistan cevizinin suyunu için Adriana Lima, bunu nemlendirici olarak kullanmaktan da geri kalmıyor. Adriana Lima, cildini yumuşak tutmak için annesinin Brezilya’dan gönderiği badem yağını kullanıyor.

Adriana Lima Vücut Ölçülerini Nasıl Koruyor

2 hamilelik geçiren Adriana Lima, vücudunu her zaman fit tutmayı başardı. Spor yapmadan geçirmediği bir günü bile olmayan Adriana Lima, boks, kardio ve fitness üçlüsünü düzenli olarak yapıyor.

Düzenli bir beslenme alışkanlığı olan Adrina Lima, sabah kahvaltılarında omlet ya da yulaf ezmesi yiyor. Adrina, diğer öğünlerde ise ızgara et veya sebzeden vazgeçiyor, kızartmalardan uzak duruyor. Adriana Lima, çikolata yemeyi sevse de bunu bir kaçamak olarak görüyor ve çok fazla tüketmiyor.

Adriana Lima Makyaj Sırları

Çok abartılı makyaj yapmayı sevmiyor. Cildinin nefes alması için BB Krem kullanıyor. Kırmızı ruju olmazsa olmazı. Pembe tonlu allıklar, vazgeçemediği maskaraları ve parlatıcıları çantasından eksik olmuyor.

Adriana Lima ve Dolgun Saçları

Adrina Lima, dolgun ve göz alıcı saçlarına nasıl bakım yapıyor? Bunun cevabı yine doğallıktan geliyor. Düzenli olarak saçlarını kestiren Adriana Lima, saçlarının nem ve parlaklık kazanması için avakado maskesi yaptırıyor.