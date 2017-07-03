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Victoria’s Secret Melekleri Venedik’te

03 Temmuz, 2017 | 09:45

Victoria’s Secret Melekleri Venedik’te

Victoria’s Secret Melekleri Bella Hadid ve Lily Aldridge, Venedik’te düzenlenen bir etkinlikte boy gösterdiler.

Victoria’s Secret’ın dünyaca ünlü iki modeli Bella Hadid ve Lily Aldridge, Bulgari markasının Venedik’te düzenlediği özel partiye katıldılar.

Partinin yapılacağı mekana tekne ile gelen meleklerden Lily Aldridge kırmızı, Bella Hadid ise beyaz bir elbise tercih etti.

Venedik Turu

Öte yandan Lily Aldridge, parti öncesi kızı Dixie ile çıktığı Venedik Turları sırasında görüntülendi. 31 yaşındaki model, İtalya’nın kanalları ile ünlü dünyaca meşhur şehri Venedik’te kızıyla birlikte gondol turlarına katıldı.

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Bella Hadid, Lily Aldridge, Venedik,

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