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Victoria’s Secret Meleklerinden Miami Sahillerinde Yoga

29 Mart, 2017 | 13:04

Victoria’s Secret Meleklerinden Miami Sahillerinde Yoga

Victoria’s Secret melekleri, Miami Sahillerindeki çekimler sırasında yoga yaptı.

Victoria’s Secret modellerinden Jasmine Tookes, Sara Sampaio, Romee Strijd ve Adriana Lima’nın yer aldığı moda çekimlerinde yoga rüzgarları esti.

Victoria’s Secret Meleklerinden Miami Sahillerinde Yoga

Victoria’s Secret ‘ın kadrolu melekleri, Miami sahillerinde gerçekleşen çekimlerde, iç çamaşırı ve spor giysilerinin kataloğu için bir araya geldi. Jasmine Tookes, Sara Sampaio ve Romee Strijd yoga seansı ile çekimlere damga vurdular.

Adriana Lima Miami Sahillerinde Plaj Voleybolu Oynadı

Zorlu yoga hareketlerini deneyen melekler, fırsat buldukça plaj voleybolu oynamayı da ihmal etmedi. Victoria’s Secret markasının en deneyimli modellerinden Adriana Lima, kariyerindeki başarısını voleybolda da gösterdi ve genç meslektaşlarına sahayı dar etti.

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