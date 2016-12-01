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Victoria’s Secret Meleklerinin Hamburger Keyfi

02 Aralık, 2016 | 09:52

Victoria’s Secret Meleklerinin Hamburger Keyfi

Victoria’s Secret melekleri yeni yılın habercisi olan defile sonrası soluğu hamburgercide aldılar.

Victoria’s Secret Fashion Show, ilk kez Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirildi. Dünyanın en beğenilen moda etkinliği olarak bilinen Victoria’s Secret defilesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Lady Gaga ve Bruno Mars gibi ünlü isimlerin de sahne aldığı büyük bir şova dönüştü.

Victoria’s Secret Meleklerinin Hamburger Keyfi

İzleyenlere kusursuz bir şölen yaşatan melekler, defile sonrası ise kendilerini hamburger yiyerek ödüllendirdi.

Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid, Joan Smalls ve Lily Donaldson defile çıkışı Paris’in ünlü bir restoranında hamburger yedi. Bella Hadid o anları Instagram’da sayfasında takipçileriyle paylaştı.

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Paris, Victoria’s Secret,

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