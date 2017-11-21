21 Kasım, 2017 | 16:29

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen Victoria’s Secret şovu Şangay’da gerçekleşti.

Defilede yine birçok unutulmaz an yaşanırken, Çinli modelin başına gelenler hepsini gölgede bıraktı.

Çinli model Ming Xi , podyumda yürürken ayağının kayması sonucu bir anda yere kapaklandı.

Gülümseyen yüzüyle podyuma çıkan Ming Xi, düştükten sonra da gülümsemesini yüzünden eksik etmedi. Bir yandan da başında taşıdığı aksesuarın da düşmemesi için uğraşan genç model bir hayli zorlandı.