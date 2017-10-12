Vize Krizinden Çelik de Etkilendi

12 Ekim, 2017 | 11:54

ABD ile Türkiye arasındaki vize kerizinden ünlü şarkıcı Çelik de etkilendi.

ABD’de konser vermeye hazırlanan Çelik, vize engeline takıldı. Amerika vizesi olan çelik orkestra arkadaşları için vize alınması gerektiğini yoksa konserinin iptal edileceğini belirtti.

Çelik, 29 Ekim’de Chicago gerçekleşecek olan konserini iptal etmek zorunda kalabilir. 10 konserlik turneye çıkacağını belirten Çelik, Hürriyet’e kendisinin vizesi olduğunu ancak ekip arkadaşlarının eksik olduğunu söyledi.

Uçak biletinden kalacak yerine kadar hazırlayan ve bu konser için özel hazırlık yapan Çelik’in moralinin bozuk olduğu yakın çevresi tarafından belirtildi.