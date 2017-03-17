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Volkan Demirel’in Oğlu Olacak!

17 Mart, 2017 | 13:01

Volkan Demirel’in Oğlu Olacak!

3 yaşında Yade isimli bir kızları olan Zeynep-Volkan Demirel çiftinin ikinci çocukları erkek olacak.

Yedi yıl önce Belçika Güzeli Zeynep Sever’le evlenen ve 3 yıl önce de kızı Yade’yi kucağına alan Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

Duymayan Kalmasın isimli TV programının aktardığı habere göre, çiftin bebeklerinin cinsiyeti erkek.

Volkan Demirel’in Oğlu Olacak!

Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel, geçtiğimiz aylarda eşi Zeynep Demirel’in 4 aylık hamile olduğunu açıklamıştı. Zeynep Demirel ise hamileliğini “Bizim için sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir anda haberi aldık” diyerek duyurmuştu.

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Fenerbahçe, Volkan Demirel,

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