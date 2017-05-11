Volkan Konak’tan Atatürk Düşmanlarına Suç Duyurusu

11 Mayıs, 2017 | 13:23

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Atatürk’e hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Volkan Konak, Derin Tarih isimli programda, Atatürk’e hakaretler yağdıran Mustafa Armağan, Süleyman Yeşilyurt ile Yavuz Bahadıroğlu ve TVNet kanalının imtiyaz sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ünlü şarkıcının avukatı Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “Atatürk’e dil uzatmaya cüret edenler hakkında, Volkan Konak adına suç duyurularında bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Volkan Konak ise instagram safasına yüklediği bu fotoğrafın altına şu notu düştü;

“Konu sadece bu kanuna aykırı davranarak suç işlemek de değildir. Türkiye Cumhuriyetinin kazanımlarına, Cumhuriyet devriminin ilkelerine saldırmak; bu anlamda Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e asılsız itham, çirkin iftira ve şahsına yönelik yalanlarla saldırma çabası, asıl olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Atatürk ilke ve devrimlerine inanmış, bu uğurda çağdaş bir dünya düzeninde; laik, hukuk devleti ilkelerine ve insan haklarına sıkı sıkıya bağlı, tam bağımsız bir Cumhuriyet inancından asla taviz vermeyecek her bir bireye saldırıdır ve asla kabul edilemez. Bu ülkenin Atatürk ilke ve devrimlerine sonuna kadar bağlı, Atatürk sevgisi ve inancından hayatının hiç bir döneminde taviz vermemiş bir sanatçısı olarak, müvekkilin bu saldırı karşısında sessiz kalmayı içine sindirmesi mümkün değildir. Bu nedenle, bu suç duyurusunda bulunmak, sadece Mustafa Kemal Atatürk’e değil; Cumhuriyet’e ve Atatürk’e inanan herkese yapılan bu hakaretler nedeniyle şüphelilerin cezalandırılmasını talep etmek, zorunlu hale gelmiştir. Hiç kimse, yalan ve çirkin iftiralarla; hangi kirli zihinlerin ürünü olduğunu gayet iyi bildiğimiz bel altı iğrenç ithamlarla; bu ulusun ortak kutsal değeri olan atamıza dilediği gibi sataşma hakkına sahip değildir,olamaz. Bu programda sarf edilen sözler; açıkça kanuna aykırı olmakla suç teşkil etmek bir yana; toplumun değerlerine saldırı niteliği taşıyan, çirkin ve halkı kin ve nefret duyguları ile bölmeye yönelik çok tehlikeli bir kasıtlı tavırdır. Bu durumu kabul etmek olanaksızdır.”