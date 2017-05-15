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Wango Tango Festivali’nde Muhteşem Konserler

15 Mayıs, 2017 | 19:15

Wango Tango Miley Cyrus Konser

ABD’de gerçekleşen Wango Tango Festivali, dünyaca ünlü isimleri ağırladı.

Yaz aylarının gelmesiyle dünya çapında gençlik ve müzik festivalleri de başlamaya başladı. Müzik dünyasının ünlü isimleri de geçtiğimiz hafta sonu Los Angeles’ta gerçekleşen Wango Tango Festivali’nde bir araya geldi.

Miley Cyrus, Katy Perry ve Adam Levine, Wango Tango Müzik Festivali’nde yeni imajlarıyla hayranlarının karşısına çıktı

Miley Cyrus, Maroon 5 ve Katy Perry, festival kapsamında peş peşe konserler verdiler. Konserler için festivale gelen katılımcılar unutulmaz anlar yaşadılar.

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Katy Perry, Miley Cyrus, Müzik Festivali,

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