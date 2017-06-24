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Will Smith Yunanistan’da

24 Haziran, 2017 | 11:41

Will Smith Yunanistan’da

Ünlü Hollywood yıldızı Will Smith, Yunanistan’da tatile çıktı.

Yunanistan ve Yunan Adaları bu yaz dünya starlarını ağırlamaya devam ediyor. Dünyaca ünlü aktör Will Smith de son yılların en çok ilgi gören tatil bölgesi Yunanistan’da tatil yapıyor.

Will Smith Yunanistan’da

Will Smith’in kızı Willow Korfu Adasında denizin tadını çıkardı

Bir kaç gün önce meşhur Yunan Adası Korfu’ya ailesiyle birlikte gelen Will Smith, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Eşi Jada Pinkett Smith ve kızı Willow ile Yunan Adalarında adeta aile saadeti yaşıyor.

Yunan Mutfağına Hayran Kaldı

Korfu Adası Turları sırasında adanın en meşhur restoranlarından birinde akşam yemeği yiyen Smith ailesinin Yunan mutfağına hayran kaldığı öğrenildi.

Will Smith Yunanistan’da

Öte yandan Will Smith ve ailesi, Antipaxos Adasına (Korfu Adası’nın güneyinde) giderek buradaki plajları çöplerden temizledi.

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Will Smith, Yunan Adaları, Yunanistan,

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